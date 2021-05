Pedro Proença queria público em Alvalade

Pedro Proença, presidente da Liga, tem uma "visão contrária" àquela que o Governo e restantes entidades estão a moldar para a festa do título. Não por alguma questão de logística mas por... princípio. O presidente da Liga crê que com as portas abertas ao público no estádio seria mais fácil manter a euforia "controlada".





"Acharam que a coisa deveria ser feita de forma diferente e é como será", sublinhou ontem, à SIC, o responsável da entidade que organiza o campeonato. "Não é o momento de se negociar a defesa da saúde pública em detrimento de outras questões, mas consideramos que há outras atividades a quem foi possibilitada a presença de publico", lembrou, apontando a "falta de equidade de tratamento". Proença estará em Alvalade amanhã. Se o Sporting for campeão, entregará o troféu a Coates.