Pedro Sanca assina contrato profissional com o Sporting

Pedro Sanca, avançado de 16 anos formação do Sporting, assinou contrato profissional com os leões. O jovem está em Alcochete desde 2018 depois de ter representado o Belenenses e o Benfica e já é internacional sub-16.





Em declarações à Sporting TV, o atacante não escondeu a alegria. "É um orgulho imenso assinar o meu primeiro contrato com o Sporting Clube de Portugal. Agora tenho de representar este símbolo muito bem, com mais responsabilidades. Há que aproveitar", afirmou.O ponta-de-lança traçou ainda o seu perfil, mostrando as suas maiores qualidades. "Sou muito rápido, gosto de ir no um para um. Colectivamente, gosto de ajudar a equipa com assistências e golos. Sempre da forma mais humilde possível para ajudar a equipa para conquistar a vitória", descreveu, sublinhando a aposta na formação por parte dos leões."É muito bom ver esta aposta para os jogadores da formação terem confiança e trabalharem mais para um dia poderem chegar lá. Também tenho esse sonho de chegar lá com esta camisola vestida", revelou.Ao canal do clube, o avançado apontou ainda Jovane Cabral como uma referência no plantel principal. "Identifico-me muito com ele. É um grande jogador e gosto muito de o ver jogar. Sempre que posso, vejo vídeos dele para me inspirar antes dos jogos", disse, deixando um apelo ao universo leonino. "Peço aos adeptos para continuarem a acreditar nos jogadores da formação porque esta Academia tem muito talento. Tal como o Dário Essugo, podem aparecer muitos mais jogadores desta Academia", concluiu.