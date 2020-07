Pellegrini liberta Feddal

Manuel Pellegrini foi ontem apresentado como treinador do Betis. O chileno foi confrontado com diversos processos de entradas e saídas, como o central Feddal, mas fugiu às questões dizendo que não era o momento “para falar de jogadores”. “Vamos planear em conjunto com a direção o que for melhor para o Betis, quem pode sair e entrar. Não é o momento de falar disso pois muita coisa ainda pode mudar”, disse. Apesar desta declaração pública, Record sabe que o técnico já aceitou a saída do defesa para o Sporting, e o negócio deve ficar fechado nos próximos dias.

Porro despede-se

A caminho de Alvalade está também o lateral Pedro Porro, ao abrigo da parceria com o Manchester City. Cedido ao Valladolid, o jovem recuperou de lesão muscular e é opção para o jogo com o Eibar.