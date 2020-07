«Pensas que és a estrela, já te f...»: as palavras que ditaram castigo de 30 dias a Hugo Viana

Hugo Viana foi suspenso por 30 dias e condenado a pagar uma multa de 5100 euros depois da expulsão no final do Moreirense-Sporting. De acordo com o mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, o diretor desportivo leonino confrontou o árbitro Tiago Martins já depois da partida devido aos penáltis não assinalados a favor dos verde e brancos.





"No final do jogo, no túnel de acesso aos balneários, num tom ameaçador, exaltado e de claro confronto, dirigiu-se ao árbitro proferindo as seguintes injúrias 'pensas que és a estrela, já te fodeste, dois penáltis que não marcaste, amanhã já tens a medalha nos jomais'. O árbitro parou a olhar e o Sr. Hugo Viana continuou "estás a olhar para quem, seu caralho? não tenho nenhum problema em ser expulso'", pode ler-se no documento, que cita o que foi escrito no relatório do juiz da partida.A informação que consta no mapa de castigos acaba, de certa forma, por contradizer o que foi avançado por Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting, que afirmou que Viana se dirigiu ao árbitro "sem insultos, sem impropérios" e "apenas com uma pergunta altamente compreensível."