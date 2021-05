«Pensava que não ia voltar a ver o Sporting campeão até a morrer. Tantos anos de aldrabices»

Já com o título de campeão nacional, o Sporting goleou o Marítimo (5-1) com relativa facilidade num jogo que fica também marcado pelo hat trick de Pedro Gonçalves. O médio atingiu o 23.º golo e ultrapassou Seferovic no topo da lista de melhores marcadores do campeonato. Destaque ainda para as estreias de André Paulo e Tomás Silva, que se sagram também campeões. Record ouviu conhecidos adeptos do Sporting sobre a partida.



André Pinotes Batista (deputado): "Pela forma como fizeram do Pote o melhor marcador, estes jogadores mostraram a união deste grupo e isso deixa-me orgulhoso. Vê-se mesmo por que é que o Sporting foi campeão. Equipa diferente. Os adeptos merecem uma grande festa para o ano."

Domingos Castro (antigo atleta): "Este jogo mostrou que houve apenas um acidente de percurso no Estádio da Luz, que só aconteceu por causa dos festejos. Grande Pote e uma noite perfeita. Uma época inesquecível. Frederico Varandas foi o grande homem deste campeonato."

Bessone Basto (antigo atleta): "Pensava que não ia voltar a ver o Sporting campeão até a morrer. Tantos sapos tenho engolido nestes anos com as várias aldrabices a que o futebol nos habituou, mas Deus não dorme. E o Pote! 25 anos sem um português a ganhar o melhor marcador... É bonito."