Um momento insólito aconteceu esta manhã, na Polícia Judiciária do Porto, quando um motard de uma empresa de entregas apareceu com um pequeno-almoço destinado a André Geraldes na prisão.Segundo contou à CMTV, "foi pedido um sumo de laranja e um croissant misto para André Geraldes", mas as autoridades barraram a entrada dos alimentos no estabelecimento. O pedido foi feito por alguém chamado Henrique Ramos.Recorde-se que o team manager da equipa principal de futebol do Sporting encontra-se detido, no Porto, onde vai responder por 18 crimes de corrupção ativa.