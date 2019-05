Marcel Keizer, numa entrevista exclusiva a Record , e Frederico Varandas, na Câmara Municipal de Lisboa , fizeram o balanço da temporada do Sporting e projetaram o futuro. Fique com algumas das principais declarações do treinador e do presidente leonino e analise as palavras de ambos com o subchefe de redação de, Alexandre Carvalho.Marcel Keizer: "Se todos ficassem, com o Neto e o Vietto, não teríamos problemas"Frederico Varandas: "Para o ano estaremos muito mais fortes"Marcel Keizer: "Não é possível encontrar um só jogador para substituir Bruno Fernandes"Frederico Varandas: "Sporting realizou a melhor época dos últimos 17 anos"