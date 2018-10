Peseiro: «Contribuí para a reabilitação deste clube»

Sobre a se está a pensar noutro treinador, o presidente leonino disse: "É voltar atrás e ler o que eu disse sobre o que eu quero: os melhores jogadores e o melhor treinador."



Varandas acrescentou ainda que José Peseiro "convive bem" com isso e " é muito bem tratado no Sporting".

Frederico Varandas deu uma entrevista ao 'Expresso' em que deu conta de já ter contratado jogadores para a próxima temporada. Esta declaração do líder leonino motivou uma pergunta a José Peseiro na conferência de imprensa."Não vou comentar a entrevista do nosso presidente, fui convidado para vir para o Sporting, aceitei esse desafio com espírito de missão e, com muita responsabilidade e ambição, contribuí para a reabilitação deste clube e desta equipa. Sabemos o que sofremos até agora para cumprir com isso. Sabemos onde estamos, estamos em todas as provas em condições de as vencer. Demonstrámos uma grande capacidade de união, de trabalhar num clima que não foi muito simpático e é muitas vezes adverso. Que este clima se replique entre todos os sportinguistas", disse o treinador leonino na antevisão do jogo com o Boavista.Na entrevista ao 'Expresso', Varandas foi questionado se já contratou jogadores, ao que respondeu: "Já contratámos para a época 2019. Só dispenso jogadores ou treinadores quando tenho uma solução melhor em carteira."