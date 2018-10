Peseiro: «Fizemos uma boa exibição, não jogámos mal...»

Naturalmente desapontado com o desaire averbado pelo Sporting na receção ao Estoril , José Peseiro admitiu que na sua opinião os leões fizeram uma "boa exibição" diante dos canarinhos, mas o cansaço na fase final por parte de alguns jogadores menos utilizados acabou por comprometer o desfecho do encontro."Tínhamos o jogo controlado. Fizemos uma boa exibição, não jogámos mal. Tivemos uma gestão a fazer, com coisas agradáveis, outras nem tanto. A equipa tinha o jogo controlado, teve mais ocasiões e não merecia este resultado. Temos de aceitá-lo... Mas dominámos, criámos mais oportunidades, diante de uma equipa que defendeu mais baixo do que estávamos à esperar - porque a empurrámos -, mas faltou frescura no final, pois tínhamos jogadores em campo que não têm jogador tanto. Foi uma exibição boa, mas um resultado injusto. Esta competição não acabou e ainda podemos conseguir o apuramento", começou por dizer, à SportTV."Tivemos de fazer a gestão, colocando em campo alguns jogadores que não jogam tanto. Acusaram o esforço e a intensidade. Tínhamos de fazer essa gestão em função dos objetivos e da nossa responsabilidade. Temos três jogos em sete dias... E mesmo com esta gestão merecíamos outro resultado", concluiu.