Peseiro: «Varandas quis dar uma cabeça às claques, para poder ter mais serenidade»

No Instagram da Next Level Portugal, José Peseiro recordou momentos da carreira, como o regresso ao Sporting, no verão de 2018, pelas mãos de Sousa Cintra; e o despedimento, em novembro do mesmo ano, por decisão de Frederico Varandas.





"Voltei com o sonho de ganhar o que não tinha ganho [na primeira passagem por Alvalade]. Foram muitos problemas. Na apresentação, os adeptos assobiaram os jogadores que voltaram, o Cintra, o Peseiro... Um clima terrível", frisou o selecionador da Venezuela, criticando a ausência de comunicação com o atual líder."Eu nem sabia que estava em perigo. Nunca ninguém me disse que as coisas estavam a correr mal. Após Peseiro e Keizer, felizmente o presidente percebeu que o problema não era o treinador, mas sim as claques não quererem lá este poder. Ele quis dar uma cabeça às claques, para poder ter mais serenidade", vincou.