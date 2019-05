Peter Schmeichel arrasador: «Manuel Fernandes foi inútil»

Peter Schmeichel foi convidado a lembrar os tempos em que vestiu a camisola do Sporting, entre 1999 e 2001. Ao recordar a experiência "maravilhosa" com a conquista do título em 1999/2000, pelo meio o ex-guarda-redes rotulou aqueles que foram seus treinadores em Alvalade. Depois de elogiar a "qualidade, mentalidade e ambição louca para vencer" de Augusto Inácio ou o estilo "demasiado italiano" de Giuseppe Materazzi, o dinamarquês, hoje com 55 anos, criticou a decisão do presidente Dias da Cunha em demitir Augusto Inácio e a consequente escolha de Manuel Fernandes, ex-capitão leonino, para orientar a equipa, na segunda metade da temporada 2000/01.

"Não era lugar para ele. Ok, ele tinha sido um grande goleador do Sporting, mas como treinador andava pelo Santa Clara, para cima e para baixo. Não tinha currículo. E ninguém gostava dele. A primeira coisa que ele disse no balneário foi: ‘Marquei muitos golos ao Benfica’. Ok... Foi um treinador inútil no Sporting e eu, que estava lesionado, dei graças por estar lesionado e não participar naquilo", disse em entrevista à SIC, reproduzida ontem na ‘Tribuna Expresso’.

Record tentou obter uma reação de Manuel Fernandes, mas tal não foi possível até à hora de fecho desta edição.