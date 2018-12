Petrovic garante não querer sair do Sporting

O pouco tempo de jogo que leva em Alvalade – e que não parece vir a aumentar – não tira o sono a Radosav Petrovic. Numa entrevista à imprensa do seu país, o médio sérvio, de 29 anos, admite estar satisfeito em Alvalade e sublinha que não pretende sair em janeiro.

"Todos os anos acredito que posso jogar com maior regularidade. Trabalho duro como sempre e acredito que nesta temporada ainda posso fazer melhor do que tenho feito. O meu trabalho é continuar a dar tudo de mim, para que o clube possa tirar proveito disso. Sinceramente, não penso em sair do Sporting. Sinto-me bem aqui."

Há vários meses que o Partizan tem acompanhado a situação do médio, sem nunca conseguir chegar a um entendimento com a SAD leonina. Apesar de rejeitar este cenário no imediato, Petrovic não fecha a porta aos sérvios: "Sei que há interesse. O Partizan é a minha casa e claro que sonho em regressar. Mas por agora... ainda não."