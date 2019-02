Petrovic pode acompanhar Gudelj

Keizer prepara mudanças no leão, não só no que diz respeito aos jogadores por si lançados em campo, mas também quanto à própria formação tática. Neste sentido, e de forma a conferir outra dinâmica e consistência ao meio-campo, algo que de todo não existiu na receção ao Benfica, o técnico poderá reeditar o duplo pivot no miolo.

Esta opção já foi esporadicamente utilizada pelo treinador holandês, como por exemplo na receção ao FC Porto, para o campeonato. Ora, neste âmbito, em estudo está a inversão do triângulo do meio-campo no 4x3x3. Ou seja, a colocação de Petrovic e Gudelj lado a lado - ambos internacionais pela Sérvia -, tentando assim contrariar as movimentações ofensivas das águias, nomeadamente as de João Félix, ele que tantas dores de cabeça deu aos verdes e brancos.

Desta forma, a outra unidade do meio-campo, Bruno Fernandes, poderá ficar liberto para funções mais ofensivas, no apoio a Bas Dost. Esta solução permitiria até que o internacional português e unidade mais influente da equipa não se desgastasse fisicamente com tanta facilidade, ele que tem percorrido vários quilómetros ao longo dos últimos jogos, um pouco por culpa de alguma desorganização tática dos leões.