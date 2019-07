Piccini lidera regressos

Depois de Empoli, Fiorentina, Wolfsburgo, Roma, Lazio e Olympiacos, agora será a vez de o Valencia disputar o Troféu Cinco Violinos e, para o particular de hoje em Lisboa, trouxe na comitiva várias caras bem conhecidas.





Logo para começar, o ex-leão Piccini será, certamente, um dos jogadores adversários mais aplaudidos pelos adeptos leoninos. Mas há mais. O internacional português Gonçalo Guedes também foi convocado, assim como os antigos jogadores do Benfica Garay, Daniel Wass e Rodrigo.Os restantes eleitos do Valencia de Marcelino são: Domènech, Cillessen, Javi Jiménez, Gabriel Paulista, Diakhaby, Salva Ruiz, Gayà, Coquelin, Racic, Parejo, Kondogbia, Villalba, Jason, Cheryshev, Kang In, Manu Vallejo, Maxi Gómez e Gameiro.