Piccini: «Sporting está no meu coração»

A receção do Sporting ao Valencia marcou o regresso de Cristiano Piccini a Alvalade. No final do encontro, o defesa italiano não escondeu a satisfação e fez juras de amor aos leões. "Foi muito bom voltar aqui. Agradeço o apoio que recebi quando entrei para o aquecimento. Esta é a minha segunda casa. Estou muito agradecido a este clube e feliz por voltar aqui. Desejo toda a sorte do mundo. O Sporting está no meu coração e assim será para sempre", afirmou o lateral-direito, de 26 anos, apontando também baterias a uma boa temporada do Valencia. "Queremos voltar a entrar na Liga dos Campeões, reconquistar a Taça do Rei e alcançar a melhor classificação possível na liga espanhola", disse.