Pinto da Costa, o "boa onda", e Varandas, o "cineasta de Hollywood": Bruno de Carvalho como nunca se viu

Do "momento fofinho" com um gato à função de DJ: a passagem de Bruno de Carvalho pelo '5 para a meia noite'

Convidado do programa da RTP '5 para a meia noite', Bruno de Carvalho foi depois submetido à rubrica 'pressão no ar', em que as apresentadoras Inês Gonçalves e Filomena Cautela colocam questões... picantes de resposta rápida. Assim se saiu o ex-presidente do Sporting, que aproveitou para dar umas 'bicadas'."Sou mais de manhãs""Entra (suspiros).""Não há hipótese, sou um homem democrata, em casa as pessoas podem ser de três clubes: Sporting, Sporting ou Sporting. Se isso não acontecer há sempre uma moca de Rio Maior que tenho na sala e isso resolve-se""Não tenho nenhuma""Calções""A piscar o olho, dá para tudo""Mais difícil deixar de postar coisas no Facebook. Mentira, já não vou ao Facebook há muito tempo.""Faz-me rir a boa disposição. O que nao me faz rir e transforma numa pessoa arrogante: destesto a estupidez. Tirando isso sou muito calmo. Mas Einstein tinha razão. Passei uma imagem muito agressiva de mim.""Com o Guerra, porque vínhamos parar cá abaixo e ele abria.""Nao, jamais em tempo algum, ensinaram-me a amar este clube. Se puder ajudar, cá estarei. Se não puder, serei fiel adepto e sócio""bom""coitada""circo""esse não dá com uma palavra só: cineasta de Hollywood""Bob Marley""... é esta a palavra que tenho para ele"boa onda""guarda-redes""excelente"