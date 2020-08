Pione Sisto apontado ao Sporting

Outrora visto como grande talento para o futuro, algo que acabou por não confirmar, o extremo dinamarquês Pione Sisto foi esta quinta-feira colocado pela imprensa espanhola como estando na mira do Sporting. A informação é adiantada pelo jornal 'Faro de Vigo', que revela na sua edição online que para lá dos leões há também o interesse do Midtjylland, o clube dinamarquês do qual o canhoto, de 25 anos, saiu em 2016 rumo a Espanha.





Com contrato por mais uma temporada, Sisto poderá ter os dias contados no conjunto galego e estar mesmo de saída já no imediato, isto depois de uma temporada pautada por vários problemas extra campo. O mais recente deveu-se à 'fuga' para a Dinamarca em plena pandemia de Covid-19 , algo que lhe valeu uma pesada multa por parte do clube . A esse episódio juntaram-se também as atuações menos boas, algo que levou mesmo à perda da confiança por parte do técnico Óscar García, que agora estará aberto a deixá-lo partir. Pione Sisto, refira-se, é conhecido pelo seu jeito peculiar, com vários episódios que deram bastante que falar Ao todo, em quatro temporadas, Sisto disputou 110 partidas pelos galegos e marcou doze golos.