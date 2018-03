A receção do Sporting ao Plzen contou com 26.090 espectadores nas bancadas de Alvalade, naquela que representou a pior assistência em jogos em casa dos leões nas noites europeias desta temporada.Na Liga dos Campeões, quer no playoff (Steaua) quer na fase de grupos (Juventus, Barcelona e Olympiacos), os leões registaram-se em todos esses quatro jogos assistências superiores a 40 mil. Depois, já após a equipa ter ‘caído’ para a Liga Europa, devido ao 3º lugar alcançado no grupo da liga milionária, foram 30.456 os adeptos que acorreram ao estádio para assistirem ao duelo com o Astana, nos 16 avos-de-final da prova.