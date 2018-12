Pior cenário para Wendel

No treino de ontem, Marcel Keizer apenas não contou com três jogadores: Battaglia, Wendel e Raphinha. O trio continua aos cuidados do departamento médico e não subiu ao relvado da Academia de Alcochete para o último apronto antes do jogo com o Vorskla Poltava.

Wendel, que se lesionara com o Aves, fez exames complementares de diagnóstico e viu ser confirmado o problema ligamentar no joelho esquerdo que o vai obrigar a parar cerca de dois meses. O brasileiro até pode regressar à competição mais cedo, mas tudo vai depender do processo de recuperação.

Battaglia, como se sabe, está a recuperar de uma cirurgia ao joelho direito na sequência de uma rotura de ligamentos sofrida com o Santa Clara, ao passo que Raphinha ainda debela uma lesão muscular. O extremo está há mais de dois meses parado e sem data para regressar à competição.