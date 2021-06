Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pipa já conhece interesse do Sporting: «Até tenho aí um amigo, o Porro» Alternativa para a direita da defesa, espanhol do Huddersfield falou a Record e promete avaliar todas as hipóteses





Pipa é alternativa a Ricardo Esgaio, como ‘Record’ noticiou ontem

• Foto: Getty Images