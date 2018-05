E prosseguiu: "É de uma enorme hipocrisia intelectual e moral, o principal instigador deste ambiente vir, no final do ano, com este tipo de comunicados que não convencem ninguém. Nem o próprio Bruno de Carvalho que não tem qualquer credibilidade para falar de paz no futebol", remata.

António Pires de Lima já sublinhara, a, a perplexidade com o que se está a passar no Sporting e, esta segunda-feira, reconheceu que os esclarecimentos dados agora pelos leões não passam de "anúncios hipócritas e fora de tempo"."O principal instigador do clima de hostilidade à equipa de futebol e à equipa técnica nos últimos meses foi o presidente. Ele foi o autor moral da degradação do ambiente que se viveu no Sporting", afirmou o antigo ministro da Economia à Rádio Renascença.