«Planeamento de mercado e objetivos de época estão definidos»: mensagem de Amorim reforçada

Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting, reforçou esta quarta-feira no Twitter a mensagem transmitida há dias por Rúben Amorim a propósito do reforço do plantel quando reabrir o mercado.





Silogismo desportivo nacional: SCP está em primeiro, com o melhor ataque e melhor defesa, LOGO o SCP é o clube que necessita de reforços

O nosso treinador já explicou: planeamento de mercado e objectivos de época estão definidos e não alteram conforme o lugar. Jogo a Jogo — Miguel Braga (@MrBraga8) November 11, 2020

"O nosso treinador já explicou: planeamento de mercado e objetivos de época estão definidos e não alteram conforme o lugar. Jogo a Jogo", escreveu Miguel Braga.











Na antevisão do jogo com o V. Guimarães, Rúben Amorim disse: "O mercado está ainda muito longe, não temos qualquer ideia, fazemos as coisas de forma planeada e não é por estarmos em primeiro que vamos investir mais ou menos. Há um processo, as ideias são claras, ninguém está a pensar no mercado."