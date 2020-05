Plantel com direito a folga após semana exigente

Terminada a primeira semana de trabalho efetivo sob o comando de Rúben Amorim, o plantel goza hoje um dia de folga, voltando amanhã ao trabalho, às 10 horas, na Academia, mantendo o regime de respeito pelas normas instituídas pela Direção-Geral da Saúde.

Na última sessão da semana, o treinador do Sporting voltou a exigir total aplicação dos jogadores, para que recuperem o mais rapidamente possível os índices que apresentavam antes da interrupção das competições. Com a vertente física a desempenhar ainda um papel importante na preparação, nenhuma da outras deixou de ser aplicada, sempre com a bola muito presente.

A recuperar de intervenção cirúrgica, Luiz Phellype mantém-se longe do relvado, onde ontem Renan Ribeiro realizou trabalho específico, depois do reforço muscular no ginásio.