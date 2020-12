Plantel com folga no Natal

Ao contrário do que tem sido habitual, o plantel do Sporting vai gozar uma folga extra no microciclo de treino que antecede o jogo com o Belenenses SAD. Rúben Amorim decidiu que seria benéfico permitir aos seus jogadores que gozassem o dia de Natal –sexta-feira – na companhia das respetivas famílias, uma decisão que também acaba por premiar o esforço e a dedicação mostrada pelo grupo de trabalho. Recorde-se que o dérbi com os azuis só será disputado no domingo.