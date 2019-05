Plantel de futsal realizou a volta olímpica em Alvalade

Poucas horas depois de ter confirmado a presença nas meias-finais do campeonato de futsal [ver p. 28], a equipa do Sporting deslocou-se ao relvado para mostrar a Taça de Campeões Europeus, conquistada em Almaty, no passado dia 28 de abril, frente ao Kairat (2-1).Com um corredor feito pelos jovens da formação, os novos campeões entraram no relvado liderados pelo treinador, Nuno Dias, e pelo capitão, João Matos.Sob uma forte ovação, João Matos afirmou que a troféu "é da família sportinguista" e agradeceu as manifestações que receberam ontem e no Pavilhão João Rocha, quando chegaram. Em seguida, a equipa deu uma volta olímpica ao estádio para mostrar a taça.