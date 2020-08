Plantel do Sporting com direito a folgas

O Sporting regressou a Lisboa logo após o final do encontro de preparação com o Belenenses SAD, terminando com uma vitória o estágio de oito dias numa unidade hoteleira da cidade de Lagos. Hoje e amanhã, o plantel tem direito a foglas, regressando na quarta-feira ao trabalho, para iniciar a preparação com vista aos dois próximos compromissos. Na sexta-feira, diante do Valladolid, que marca o reencontro de Pedro Porro com os antigos companheiros de equipa; e, na próxima semana, perante o Marítimo.

Esta é uma folga mais do que merecida para Plata, Wendel, Jovane, Borja, Coates, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma e Porro, que, após o jogo, ainda foram brindados uma dezena de sprints entre as duas grandes-áreas. Nem a vitória, os livrou da... tareia.