Plantel do Sporting começou a preparar playoff da Liga Europa

O plantel do Sporting retomou os treinos na manhã desta segunda-feira e iniciou assim a preparação do encontro com os austríacos LASK Linz, relativo ao playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa.





Os jogadores titulares no triunfo de domingo em Paços de Ferreira realizaram trabalho de recuperação na Academia, tal como Nuno Santos. O extremo entrou ainda na 1.ª parte do duelo com os castores para substituir o lesionado Jovane Cabral, que de acordo com os leões será reavalidado nas próximas horas. Os restantes elementos do plantel treinaram normalmente no relvado.

A equipa leonina volta a treinar na manhã de terça-feira, pelas 10h00, em Alcochete.



Recorde-se que o jogo com o LASK Linz está agendado para as 20 horas de quinta-feira, em Alvalade.