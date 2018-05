O cenário de rescisões no Sporting passo a passo

sabe que o plantel do Sporting está de momento ‘fracionado’ em três ‘estados de espírito’: aqueles que estão decididos e irredutíveis em alegar justa causa para rescisão; os que deram um passo atrás e se encontram na expectativa em relação ao futuro diretivo do clube; os que em momento algum contemplaram esta hipótese e pretendem seguir de leão ao peito.Independentemente da vontade de cada um, todo o processo de rescisões será moroso. A confirmar-se, tudo pode estender-se para lá do fecho do mercado de transferências, o que terá consequências no futuro a curto e médio prazo dos jogadores e do Sporting.

Autores: Alexandre Carvalho e Ricardo Granada