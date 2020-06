Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Plantel do Sporting prossegue preparação do jogo com o P. Ferreira Luiz Phellype e Joelson ausentes na sessão matinal desta terça-feira





Plantel do Sporting prossegue preparação do jogo com o P. Ferreira