Plantel do Sporting regressa a 17 de agosto à Academia

O plantel do Sporting entrou após o dérbi com o Benfica de férias e regressará ao trabalho a 17 de agosto, na Academia de Alcochete. Findando o campeonato no quarto lugar, os leões falharam o objetivo de entrarem diretamente na fase de grupos da Liga Europa mas é um facto que não alterou as datas do trabalho.

Os jogos, sim, serão em maior número. Com o arranque da Liga a setembro, o Sporting terá o calendário preenchido com dois jogos por semana. Os homens orientados por Rúben Amorim terão de disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, agendada para dia 24 de setembro, a uma só mão.