Plantel do Sporting regressou ao trabalho depois da vitória frente ao Valladolid

O plantel do Sporting regressou esta manhã aos trabalhos na Academia Sporting, depois do triunfo alcançado frente ao Valladolid (2-1) em mais um jogo particular realizado na sexta-feira, em Alverca.





Os titulares no encontro frente aos espanhóis realizaram trabalho de ginásio, enquanto os restantes treinaram sem limitações, exceptuando Luiz Phellype que continua sob o olhar atento da equipa médica do clube.Este domingo o plantel cumpre um dia de folga, com Rúben Amorim a orientar nova sessão na próxima segunda-feira na Academia Sporting.