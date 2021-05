Plantel do Sporting rendido ao golo de Paulinho: «Puskas que p....»

Depois de cinco jogos sem marcar, Paulinho não escondeu a satisfação por ter quebrado o jejum frente ao Rio Ave e recorreu também às redes sociais para dar conta disso mesmo. "Onde Vai Um Vão Todos +3", escreveu o atacante no Instagram na legenda de uma fotografia do jogo de Vila do Conde, publicação prontamente comentada pelos companheiros de equipa com emojis ou palavras elogiosas:





Coates: "Grande golo!!! Agradece ao Bruno Tabata pela confiança de hoje"Tabata: "Coates, depois que deixar aquela ultrapassem era impossível ser diferente"João Pereira: "Grande golo meu F1"Neto: "Chuta que chutas bem jovem"Pote: "Eles não vão ficar por aqui"Luís Maximiano: "Olha aí a minha asa dianteira..."Tiago Tomás: "Puskas que p****"