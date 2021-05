Plantel do Sporting sem direito a folga após conquista do título

Mesmo tendo ontem carimbado a conquista do campeonato nacional, o plantel leonino não terá direito a folga. Com o dérbi do próximo sábado na mira, Rúben Amorim permitirá naturalmente umas horas de descanso aos jogadores depois dos festejos de ontem – prolongaram-se por várias horas depois do final do jogo – mas tem já marcada uma sessão de trabalho para a tarde. Naturalmente, esta servirá mais para recuperação após o esforço despendido ante o Boavista, mas terá como pano de fundo o embate com o Benfica, no Estádio da Luz. Um clássico onde o leão já enverga a faixa de campeão.