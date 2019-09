Plantel felicitou Bruno Fernandes

Bruno Fernandes festejou ontem o 25º aniversário longe de casa e de Alvalade, dado que o médio está ao serviço da Seleção Nacional, que amanhã defronta a Lituânia. Ainda assim, a ocasião não passou em claro no mundo do futebol e, claro, no reino do leão.

Ao longo do dia, o camisola 8 dos verdes e brancos foi partilhando, nas suas redes sociais, as várias mensagens que recebeu daqueles que lhe são mais próximos, boa parte delas, naturalmente, provenientes de jogadores do Sporting, como Ristovski, Borja, Wendel, Jovane, Nuno Mendes ou Joelson Fernandes, confessos admiradores do capitão. Para além destes, outros ex-leões fizeram questão de assinalar a data, nomeadamente Thierry Correia, Gudelj, Raphinha, Adrien, Gelson ou Montero. "Maestro", "meu capitão" ou "craque"foram algumas das palavras usadas para adjetivar o internacional português.