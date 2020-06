Plantel sem casos positivos

O plantel leonino continua sem registar qualquer caso positivo de Covid-19. Ontem foram conhecidos os resultados da quarta ronda de testes efetuados em Alcochete e, uma vez mais, todos os testes vieram negativos.

Apesar de os jogadores continuarem limpos, amanhã os convocados para o encontro com o V. Guimarães irão realizar mais um exame de despistagem de forma a cumprirem o protocolo definido pela Direção-Geral da Saúde. Esta última filtragem será já realizada em ambiente de estágio pois as regras obrigam a que este último exame clínico seja realizado 24 horas antes do apito inicial.

Entretanto, há ainda a registar que Wendel e Luiz Phellype continuam a cumprir tratamento. O médio ainda tem hipóteses de recuperar para a receção ao P. Ferreira, no dia 12 deste mês.