Plata e Ristovski aumentam lote de disponíveis

Para além de Bruno Fernandes, Marcel Keizer também poderá contar hoje com Gonzalo Plata e Stefan Ristovski. O primeiro, extremo equatoriano de 18 anos, tem gerado cada vez maior expectativa entre as hostes leoninas, fruto de um Mundial de sub-20 ao serviço da sua seleção onde acabou por ser considerado o terceiro melhor jogador do torneio. É por isso que, apesar de estar projetado que evolua num primeiro momento nos sub-23, a estreia oficial pela equipa principal pode surgir mais cedo do que estava previsto, dependendo da sua prestação na pré-época. Quanto a Ristovski, o lateral-direito, de 27 anos, tem agora a concorrência do reforço Rosier. Apesar de ter sido titular em 2018/19 (33 jogos), o macedónio pode sair, mediante uma proposta que satisfaça as partes.