Plata: «Fiquei sem bateria a rever o meu golo ao Marítimo»

Gonzalo Plata está integrado nos trabalhos da seleção do Equador, mas ainda tem presente os festejos do título do Sporting na mente. "Quando vencemos o Boavista pintei o cabelo de verde com uma daquelas tintas que duram pouco tempo, assim como os meus companheiros de equipa (ri). Naquele momento momento pensei em muitas coisas, certas situações que passei, os sacríficios da minha mãe que esteve presente em toda a minha carreira. Lembrei aqueles momentos em que fugia de casa com os meus amigos para ir jogar futebol...Recordei tudo, a minha mãe e o que passei como futebolista", afirmou o jogador do Sporting numa entrevista concedida ao jornal 'Extra' onde também recordou o grande golo que marcou na última jornada: "Não me canso de vê-lo. Quando vinha de Portugal para o Equador até fiquei sem bateria no telemóvel a rever o meu golo ao Marítimo. É o que gosto de fazer e é aquilo que sempre sonhei. Fiquei feliz e agradeci a Deus ter marcado no último jogo".



A viver um momento de grande felicidade, o jovem sul-americano também expressou o desejo de fazer mais na próxima temporada. "Quero fazer sempre melhor, a minha ideia na próxima temporada passa por ajudar mais a equipa", acrescentou o jogador que ainda explicou o facto de ter pegado no microfone para pedir mais minutos de jogo durante os festejos do título em Lisboa: "Foi uma brincadeira com os meus companheiros".