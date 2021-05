Plata foi campeão mas assume: «Fica um sabor muito amargo, porque não joguei tanto»

Gonzalo Plata encerrou a época com chave de ouro, com o seu primeiro e único golo da época pela equipa principal do Sporting na goleada ao Marítimo (5-1), todavia o extremo assume que não está totalmente satisfeito com o momento.





"Fica um sabor muito amargo, porque não tive muitas oportunidades, não joguei tanto. Quando fui utilizado fiz o que melhor sei fazer. Espero que na próxima época seja melhor", frisou o jogador de 20 anos, à margem da concentração da seleção equatoriana."Estou muito feliz por ser campeão, o meu primeiro título como profissional. Marquei, estou muito contente. Venho à seleção e vou ver a minha familia", reforçou Plata, que em 2020/21 realizou 14 jogos e marcou um golo pelos AA leoninos.