Plata gera caso: Estrela Amadora e Oriental Dragon avançam com queixa contra Sporting B

A utilização de Gonzalo Plata pelo Sporting B criou um novo caso. Estrela Amadora e Oriental Dragon avançaram com queixa contra os leões. Esta decisão surge depois de o Conselho de Disciplina (CD) da FPF não ter dado razão ao Pedras Rubras, que alegava que o Marítimo B havia utilizado de forma indevida três jogadores no recente duelo no Campeonato de Portugal.





"Pese embora o jogo realizado entre FC Pedras Rubras e SC Marítimo B diga respeito à jornada 20 da Série C do Campeonato de Portugal, facto é que ao SC Marítimo B ainda subsiste a realização de três jogos, relativos a três jornadas da 1ª fase do Campeonato de Portugal. Estão ainda por disputar os jogos referentes à jornada 12, jornada 17 e jornada 22. Deste modo, atendendo a que ao SC Marítimo B ficam ainda por disputar três jornadas, não pode o referido encontro da 20ª jornada enquadrar-se como uma das últimas três jornadas da 1ª fase da Série C do Campeonato de Portugal", considerou o CD, no acórdão a que Record teve acesso.A 13 de março, Plata não defrontou o Estrela da Amadora, em partida relativa à 20.ª jornada da Série G, mas dia 21, o jogador foi opção frente ao Oriental Dragon, com os leões a defenderem a legalidade desta decisão. Em causa estava um desafio em atraso da… 14.ª ronda do Campeonato de Portugal.Foi esse ‘pormenor’ que permitiu a Plata fazer parte da convocatória. O esquerdino, de 20 anos, foi titular e, inclusive, marcou o segundo golo da vitória dos leões por 2-0, no encontro realizado no Estádio Aurélio Pereira, na Academia.Segundo Record apurou, o Sporting aguarda serenamente a decisão do CD relativa à participação disciplinar e tomará posição pública na altura certa.