Plata: «Quase assinei pelo Barcelona mas pareceu-me que o Sporting era mais favorável»

Quem nunca sonhou ser um jogador de futebol? A questão, que faz parte do refrão da canção da banda brasileira Skank, poderia sofrer uma adaptação, quando aplicada ao internacional equatoriano que tem feito as delícias dos adeptos do Sporting. No caso de Gonzalo Plata a pergunta teria de ser mais... ‘Quem nunca sonhou jogar ao lado de Messi, Neymar e Luis Suárez, alguns dos astros do Barcelona?’

O camisola 20 dos leões... sonhou, mas, no momento de decidir, optou por rumar a Lisboa e vincular-se ao clube Alvalade. "Estive muito perto de assinar um contrato com o Barcelona, mas pareceu-me que o Sporting era mais favorável para minha carreira, por causa da minha idade e da necessidade de somar minutos", explica Plata, admitindo que o refrão da sua canção teria sido diferente, se tem tomado a decisão contrária: "Claro que jogar com Messi, nessa altura, Neymar, Suárez… Treinar com eles teria sido espetacular."

Promovido ao plantel principal e dispondo de algumas oportunidades para se impor na equipa, sobretudo durante a ‘vigência’ de Silas, o extremo equatoriano sente que, apesar de tudo, o Sporting constitui uma entrada mais fácil no futebol sénior e, sobretudo, facilita a adaptação à realidade europeia. "No Barcelona há jogadores de muito nível, de todo o Mundo, será muito mais difícil do que em qualquer outro sítio", admite o atacante, que se estreou pela principal seleção do Equador, depois de ter chegado a Alvalade e de ter brilhado no Campeonato do Mundo de sub-20, no qual foi eleito o terceiro melhor jogador da competição.