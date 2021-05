Plata: «Todos sonham com Barcelona ou Real, mas estou muito bem no Sporting»

Enquanto aguarda a lista de convocados para os AA do Equador, que o técnico Gustavo Alfaro vai revelar nos próximos dias rumo à dupla jornada de qualificação para o Mundial'2022 (dia 5 há visita ao Brasil e dia 8 receção ao Peru), Gonzalo Plata vai desdobrando-se em entrevistas: esta segunda-feira, o avançado dos leões foi o convidado do humorista Paulex, via Facebook, onde assumiu estar feliz no Sporting.





"Todos, em pequenos, sonham com um Barcelona ou Real Madrid, mas estou muito bem no Sporting, sinto-me tranquilo", atirou o futebolista, de 20 anos, no meio de uma conversa mais descontraída, explicando, ainda assim, o porquê de ter 'pedido' mais minutos a Rúben Amorim : "Tínhamos acabado de ser campeões e os meus colegas estavam a chatear-me: ‘anda, anda falar [ao microfone]’."Assumindo-se fã de Ronaldinho e prometendo uma Copa América de nível por parte da 'Tri', Plata também explica aquilo que gosta de ouvir antes de entrar em campo. No fundo, que puxem por aquilo que... já tem."Cada treinador tem a sua forma de pensar e tratar do jogador, mas prefiro que me digam para fazer o meu melhor – isso é o que me dá mais confiança", garantindo, por fim, não existir barreira linguística em Portugal: "Há muitos sul-americanos no plantel, mas o treinador [Rúben Amorim], o diretor-desportivo [Hugo Viana] e o presidente [Frederico Varandas] falam espanhol. Entendo-os bem."