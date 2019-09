Podence e o acordo entre Sporting e Olympiacos: «Fico aliviado por tudo ter acabado bem»

Daniel Podence comentou esta quarta-feira o acordo firmado entre Sporting e Olympiacos, com o clube grego a pagar sete milhões de euros aos leões pelo extremo direito "É o culminar de um processo desgastante. Fiquei feliz com o acordo. O Sporting ainda ganha um bom dinheiro por mim e fico aliviado por tudo ter acabado bem", afirmou Daniel Podence esta quarta-feira na conferência de imprensa da Seleção Nacional, que vai defrontar a Sérvia este sábado.Recorde-se que o jogador, de 23 anos, rescindiu contrato com os leões em 2018, na sequência do ataque à Academia, e depois de os dois clubes estarem a discutir uma solução há alguns meses, chegaram a acordo na passada segunda-feira.