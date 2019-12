Podence ouvido sobre o ataque à Academia: «Jorge Jesus tinha a cara amassada»

Podence foi ouvido esta quinta-feira por Skype no julgamento do ataque à Academia do Sporting e relatou, entre outras coisas, o estado em Jorge Jesus ficou.





"Estava desnorteado. Levou socos, cabeçadas e foi ao chão. Não vi as agressões, vi as lesões. Tinha a cara amassada. Vi o Jorge Jesus caído, entre o local onde o Bas Dost foi agredido e o balneário."Podence relatou também agressões a William, Battaglia e Acuña. Veja aqui.