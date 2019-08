Pogba pode gerar efeito dominó

A poucas horas do fecho do mercado em Inglaterra, a saída de Bruno Fernandes está dependente de uma série de acertos que poderão não ser finalizados em... tempo útil. Porquê? Porque se o Manchester não vender Pogba ao Real Madrid, dificilmente avançará para a contratação de Eriksen (ontem noticiada) e, desse modo, o Tottenham não terá a necessidade de subir a parada pelo médio do Sporting. O problema, nesta altura, parece ser o elevado valor que os red devils estão a pedir pelo internacional francês (150 milhões) e que os merengues não estão dispostos a pagar. Sem acordo, Eriksen e Bruno Fernandes não avançam...