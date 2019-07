Polémico advogado de Bruno de Carvalho chegou a chamar "macaco" a Gelson

O novo advogado de Bruno de Carvalho é Miguel Fonseca, um jurista polémico que já esteve suspenso da Ordem dos Advogados por dois anos e meio por violar os direitos de urbanidade. O jurista foi várias vezes acusado de ofender os seus colegas de profissão, magistrados e polícias. O sócio do Sporting também já ofendeu ex-dirigentes e, num comentário das redes sociais, chamou "macaco" a Gelson.Ontem, à saída da audiência, o advogado pediu a nulidade da mesma , alegando que "viu o Ministério Público a inquirir diretamente os arguidos".Sobre a audição desta quarta-feira (14h00) do seu cliente, garantiu que BdC vai "dar a sua versão dos factos".Terça-feira, o início da instrução do ataque a Alcochete começou com o juiz Carlos Delca a recusar-se a adiar a sessão e a acusar os advogados de usarem "expedientes legais", uma declaração que não agradou aos visados.Em seguida, perante o pedido da defesa em afastar a comunicação social, a procuradora recusou e até lembrou a entrevista dada por Bruno de Carvalho ao ‘Expresso’ no passado fim de semana. O advogado de BdC protestou, e o juiz mandou-o calar. A manhã ainda ficou marcada por um engano dos serviços prisionais, que enviou os detidos para o Montijo e não para Lisboa.