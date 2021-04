Polícia dispersou concentração de sportinguistas

As claques desafiaram os sportinguistas a irem ao estádio para mostrarem o respetivo apoio à equipa no momento da chegada. Este apelo levou à concentração de centenas de sportinguistas nas imediações do recinto desportivo, o que originou a intervenção das forças policiais para evitarem um ajuntamento numa fase em que o país se encontra em estado de emergência.

Os adeptos começaram a concentrar-se por volta das 17h00 e, numa primeira fase, as autoridades procuravam dissuadir os presentes. Como o número de adeptos não parava de aumentar, foram chamadas as forças de intervenção que consequentemente reforçaram a sua ação para fazer dispersar os adeptos.

Apesar de a área junto à entrada do autocarro ter sido ‘esvaziada’, os sportinguistas presentes acabaram por receber a equipa alguns metros antes, junto à estação de autocarros do Campo Grande. Durante alguns instantes ouviu-se o rebentamento de petardos e foram lançadas algumas tochas. O ambiente de festa acabou por ser interrompido por nova ação policial, o que provocou a revolta dos presentes.