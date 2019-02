Polícia interveio e parou ‘chuva’ de petardos

Os adeptos leoninos fizeram questão de chegar bem cedo ao estádio e por lá permaneceram até ao início do jogo, em ambiente de grande convívio e festa, inclusive com alguns apoiantes da equipa do Villarreal. Houve cânticos, muita cerveja e, pouco antes do início do encontro, o lançamento de petardos. Não uma, não duas, mas diversas vezes. A polícia, em grande número nos arredores do Estádio de La Cerámica, acabou por intervir e desaconselhar o uso de artefactos pirotécnicos, o que dissuadiu os adeptos do Sporting.

A chegada do autocarro do Villarreal motivou a maior ‘chuva’ de petardos e ouviram-se alguns assobios por parte do público afeto aos leões, em maior número no exterior do estádio, mas a verdade é que a partir de então a festa fez-se sem o recurso as engenhos pirotécnicos, conforme aconselhou a polícia presente no local.

Nas bancadas, mais uma vez, os adeptos foram incansáveis no apoio à equipa verde e branca, como acontece sempre nas deslocações europeias. Foram cerca de 1000 as pessoas presentes no Estádio de La Cerámica, que ontem esteve longe de registar lotação esgotada.