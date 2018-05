Continuar a ler

As buscas não estão a decorrer apenas em Alvalade. Decorrem também noutros locais do centro país. O 'Correio da Manhá' diz que "vão ser feitas detenções".



O esquema no andedol foi revelado terça-feira pelo diário da Cofina.



O Sporting, que se sagrou bicampeão de andebol recentemente, arrisca-se a perder o título conquistado na época transata ou mesmo descer de divisão.



A investigação do 'Correio da Manhã', documentada com a gravação de trocas de mensagens de voz através da aplicação Whatsapp, denuncia um esquema sem precedentes, viciando o campeonato 2016/17.



11H17 - Nas buscas realizadas esta terça-feira já há quatro detidos: André Geraldes, Gonçalo Rodrigues, Paulo Silva e João Gonçalves.A Polícia Judiciária está a fazer buscas na SAD do Sporting, avança o 'Em causa estão as suspeitas de corrupção relativas ao campeonato de andebol da temporada passada mas não só. O escândalo também atinge o futebol. Um dos Um dos jogos sob suspeita é o Vitória de Guimarães-Sporting da época passada, que terminou com a vitória leonina por 5-0.