Pontes confirma Luiz Phellype fora das opções e fala noutro jogador "na calha para entrar"

Luiz Phellype não vai a jogo amanhã frente ao Famalicão (21 horas). Leonel Pontes confirmou este domingo, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de segunda-feira, que o avançado não está disponível, não estando ainda recuperado de um entorse traumático do tornozelo esquerdo contraído há mais de uma semana.Vietto e Jovane Cabral estão a 100% e o técnico do Sporting sublinhou ainda o papel de Battaglia. O médio argentino de 28 anos já ultrapassou o calvário da lesão grave contraída frente ao Santa Clara, a 4 de outubro de 2018."Ele está a voltar. Sabemos da sua importância e experiência enquanto jogador, do que está a recuperar. Está disponível para ajudar a equipa quando assim o entendermos. Está na calha para entrar, mas essa decisão ainda não foi tomada", disse.O Sporting informou que a convocatória para o jogo que fecha a 6.ª jornada da Liga só será divulgada amanhã.