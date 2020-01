«Por favor desculpa»: Lumor revela o que William disse a agressor durante o ataque à Academia

Lumor prestou esta quarta-feira depoimento no âmbito do julgamento do ataque à Academia do Sporting e, quando o advogado de Bruno de Carvalho lhe perguntou se algum jogador tinha implorado pela vida, o defesa falou no nome de William Carvalho, um dos jogadores que os atacantes visavam naquele dia.





"Consegue nomear algum colega que tenha implorado pela vida?", perguntou Miguel Fonseca, o advogado do antigo presidente do Sporting. "Lembro-me do William Carvalho, é o único de que me recordo", respondeu.O jogador, que agora veste a camisola do Maiorca por empréstimo dos leões, lembra-se do que William disse ao seu agressor. "Por favor, desculpa."Lumor contou ainda que depois do sucedido "tinha medo de sair à rua" e que "não conseguia dormir bem", com "receio que pudesse acontecer algo mais". "Já nem consigo ver um filme com violência até ao fim", admitiu.